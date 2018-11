خلال زيارة لـ «الزاوية».. «الأمين»: تأهيل الشباب لسوق العمل أولوية الوزارة

المتوسط:

زار وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، بلدية الزاوية برفقة وكيل الوزارة ومسؤول الجودة.

وكان في استقبال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، عميد المجلس البلدي الزاوية، جمال بحر.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدة ملفات، أبرزها الأمور المتعلقة بالعمل والتأهيل وتشغيل الشباب بالتدريب على الحرف التي يحتاجها سوق العمل بمدينة الزاوية، في لقاء جمع مدير مكتب عمل الزاوية ومدراء الإدارات ومدير مركز رفع الكفاءة المهنية وإدارة المركز ومدير مديرية الأمن الزاوية العميد علي اللافي.

