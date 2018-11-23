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طقس ليبيا.. منخفض جوي يؤثر غرباً وشمالاً

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُؤثر مُقدمة منخفض جوي على مناطق غرب البلاد، اليوم الجمعة، بشكل تدريجي بداية من المساء، كما تنشط الرياح المُثيرة للغبار والأتربة على هذه المناطق.

وستبدأ السحب الماطرة في التكاثر فوق مناطق شمال غرب البلاد التي من المتوقع أن تشهد زخات أمطار متفرقة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يؤثر امتداد منخفض جوي على مناطق الشمال بداية من منتصف الأسبوع القادم، ما يتسبب في تعرضها إلى “تبريد في طبقات الجو العليا”.

وتتراوح درجات حرارة مناطق شمال البلاد، الجمعة، ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية، فيما ستشهد ارتفاعاً بسيطاً غداً السبت.

وعن أحوال طقس المنطقة الجنوبية، أشارت توقعات المركزي الوطني إلى أن درجات الحرارة على المنطقة ستتراوح ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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