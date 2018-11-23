بوشناف يتفقد الإدارة العامة للآليات التابعة لوزارة الداخلية

أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، جولة تفقدية للإدارة العامة للآليات بالوزارة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، شملت الجولة التي أجريت أمس الخميس، في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، تفقد المركبات الآلية والدراجات النارية التابعة للوزارة بحسب الألوان المعتمدة لكل إدارة وجهة، إلى جانب تفقد ورش الصيانة ومخازن الإدارة للاطلاع على سير العمل.

من جهته، شدد الوزير على ضرورة اتباع قواعد استعمال المركبات الآلية المخصصة للشرطة وفقا للقانون بما يكفل المحافظة عليها، وصونا للمال العام، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن الإدارة العامة للآليات والمعتمد من قبل الوزارة بالخصوص.

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