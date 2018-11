الأمين العام لحلف الناتو: نهدف إلى تدريب القوات في ليبيا

المتوسط:

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إننا بحاجة لمبادرات مثل «باليرمو» كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا، مرة أخرى بفضل إيطاليا.

وأضاف ستولتنبرغ، أن الناتو تعلم في أفغانستان أن الوقاية أفضل من وجوب التدخل، فـ علينا مساعدة الدول على تحقيق الاستقرار في أراضيها، والتركيز على تدريب القوات المحلية وبناء القدرات.

وحذّر ستولتنبرغ، من أنه على الرغم من النجاحات التي تحققت في العراق ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، فإن هذا الأخير لم يهزم بعد، بل ضعف فقط.

