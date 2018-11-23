خارجية الوفاق: استقبال الشخصيات دون علمنا مساس بالسيادة

اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات دون التنسيق مع وزارة الخارجية يعد انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وفق قولها.

وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه التصرفات تشكل مساسا بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه حسب وصفها.

يشار إلى أن عددا من الوزارات بحكومة الوفاق كانت قد استقبلت الثلاثاء الماضي شخصا ينتحل صفة مبعوث الرئيس المالطي وأجرى عددا من المباحثات الرسمية مع وزراء بحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار