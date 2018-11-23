انطلاق الاختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي لضباط الشرطة الأسبوع المقبل

تفقد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، الترتيبات النهائية لانطلاق الاختبارات العلمية الخاصة بالمعهد العالي لضباط الشرطة التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس مع مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد العالي لضباط الشرطة، حيث شدد الوزير على ضرورة سير الامتحانات على الوجه المطلوب، لافتاً إلى دعمه للإدارة العامة للتدريب والمعاهد والكليات التابعة لها، وتقديم كافة الدعم اللوجستي والمادي لها لضمان نجاحها بما يكفل تخريج ضباط مدربين وقادرين على العمل الأمني في هذا الوقت من عمر البلاد.

الجدير بالذكر، أن الامتحانات ستنطلق في موعدها بمقر معهد تدريب الشرطة بنغازي، يوم الإثنين المقبل الموافق 26 نوفمبر 2018 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 بحسب الجداول المعلنة عبر الحساب الرسمي للوزارة لكل التخصصات.

كما ستكون الاختبارات من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

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