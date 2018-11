جولة تفقدية لوزير داخلية المؤقتة بـ «الإدارة العامة للآليات»

المتوسط:

قام وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار، إبراهيم بوشناف، بإجراء جولة تفقدية للإدارة العامة للآليات بالوزارة.

وشملت الجولة التي أجريت أمس الخميس، في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، تفقد المركبات الآلية والدراجات النارية التابعة للوزارة بحسب الألوان المعتمدة لكل إدارة وجهة، إلى جانب تفقد ورش الصيانة ومخازن الإدارة للاطلاع على سير العمل.

وشدَّد الوزير على ضرورة اتباع قواعد استعمال المركبات الآلية المخصصة للشرطة وفقا للقانون بما يكفل المحافظة عليها، وصونا للمال العام، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن الإدارة العامة للآليات والمعتمد من قبل الوزارة بالخصوص.

