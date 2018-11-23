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“تعليم الوفاق” تبحث تفعيل اتفاقيات مع “اليونيسكو”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مسؤولين من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها المؤسسات التعليمية في ليبيا مع المنظمة.

وترأّس وفد وزارة التعليم أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، عبدالمنعم أبولائحه.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر منظمة “اليونيسكو” في العاصمة الفرنسية باريس الأطر الجديدة لتفعيل الاتفاقيات بما يتناسب مع متطلبات التعليم في الوقت الحالي.

واستغل أبولائحه الاجتماع لعرض بعض المُلاحظات المُتعلقة بعمل “اليونيسكو” من ناحية اختيارها المسؤولين عن تنظيم وُرش العمل في ليبيا، داعياً إلى “عرض سيرهم الذاتية قبل التعاقد معهم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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