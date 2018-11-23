“تعليم الوفاق” تبحث تفعيل اتفاقيات مع “اليونيسكو”

ناقش وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مسؤولين من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها المؤسسات التعليمية في ليبيا مع المنظمة.

وترأّس وفد وزارة التعليم أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، عبدالمنعم أبولائحه.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر منظمة “اليونيسكو” في العاصمة الفرنسية باريس الأطر الجديدة لتفعيل الاتفاقيات بما يتناسب مع متطلبات التعليم في الوقت الحالي.

واستغل أبولائحه الاجتماع لعرض بعض المُلاحظات المُتعلقة بعمل “اليونيسكو” من ناحية اختيارها المسؤولين عن تنظيم وُرش العمل في ليبيا، داعياً إلى “عرض سيرهم الذاتية قبل التعاقد معهم”.

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