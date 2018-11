تفاصيل اجتماع وفد «تعليم الوفاق» مع مسئولين بـ اليونسكو

المتوسط:

اجتمع وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مع مسؤولين من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو، وذلك لمناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها المؤسسات التعليمية في ليبيا مع المنظمة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس الأطر الجديدة لتفعيل الاتفاقيات بما يتناسب مع متطلبات التعليم في الوقت الحالي.

وترأّس وفد وزارة التعليم أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، عبدالمنعم أبولائحة.

