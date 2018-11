المتوسط:

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأنَّ 174 مهاجرًا غير قانوني من الجنسية النيجيرية تمكنوا من العودة إلى بلادهم، عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة.

وأشارت المنظمة، إلى أنه منذ بداية العام 2018، تمكن أكثر من 15,000 مهاجر من العودة إلى ديارهم، إلى 32 دولة في آسيا وأفريقيا.

