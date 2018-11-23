ماذا قالت “خارجية الوفاق” عن أزمة المبعوث المالطي المزيف؟

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها، تعليقًا على أزمة زيارة رسمية مزعومة لمسؤول مالطي يخضع للتحقيق في اتهامات بحصوله على 2500 يورو من الليبيين شهريًا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنه «إيماءً إلى ما نشر بشأن واقعة استقبال عدد من المسؤولين و الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، المواطن المالطي نيفيل جافا، والذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، فإنها تود أن توضح أنه لم يتم التنسيق مع إدارة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية -كما جرت العادة في مثل هذه الزيارات- التي يجب أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي».

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها، أن «استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية حكومية و غير حكومية من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق و التشاور معها، يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية» مشيرة إلى أن تصرفًا كهذا «يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني».

البداية جاءت بزيارة المسؤول المالطي نيفيل جافا العاصمة طرابلس وعقده لقاءات مع مسؤولين بحكومة الوفاق، قبل أنّ تنقل جريدة «تايمز أوف مالطا»، أمس الأربعاء، عن «جافا» نفيه إجراء أي محادثات رسمية في طرابلس نيابة عن الحكومة المالطية.

ونفى «نيفيل جافا» خلال تصريحات للجريدة المالطية أن يكون ترأس أي بعثة رسمية إلى ليبيا، وقال إنها «زيارة شخصية»، قائلاً: «نعم بالفعل أنا في ليبيا لكن باعتبار شخصي، كما هو الحال عندما أذهب إلى إسبانيا، أو إيطاليا أو أي مكان آخر. أعتقد أن بإمكاني زيارة البلدان، أليس كذلك؟».

وأكد «جافا» في تصريحاته أنه عقد لقاءات في ليبيا، لكنّه أصرّ على أنها كانت «على أساس الصداقة» التي تجمعه بشخصيات في البلد، بما في ذلك وزير الداخلية الليبي.

وبحسب الجريدة فقد أكد ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي أن «جافا» لم يجر أي لقاءات رسمية في ليبيا نيابة عن الحكومة المالطية.

وأشارت إلى أن «جافا» ليس مدرجًا على قائمة المبعوثين الخاصين للحكومة، مضيفة أن التقارير عن عقده لقاءات رفيعة المستوى في ليبيا أثارت دهشة المجتمع الدبلوماسي في مالطا.

ونقلت الجريدة عن مراقب سياسي قوله إن المزاعم السابقة بحق «جافا» كان يجب أن تمنعه من عقد مثل هذه المحادثات.

ووجهت إلى «جافا» اتهامات في العام 2016 حين كان مسؤولًا في وزارة الصحة، بأنه كان العقل المدبر لعملية تحايل في الحصول على تأشيرات لزيارات طبية، إذ خضع للتحقيق لمزاعم أنه كان يحصل على 2500 يورو من الليبيين شهريًا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم. وجرى نقل «جافا» من وزارة الصحة إلى مؤسسة طبية لحين انتهاء التحقيق في تلك المزاعم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية