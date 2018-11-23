عدل الوفاق تشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

شارك وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الحميد، في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب، التي التأمت صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018م، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، تصدرت مكافحة الإرهاب أهم البنود المعتمدة في جدول أعمال الدورة، حيث تناقش الجلسات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

من جهته، ثمّن وزير العدل الليبي جهود السودان في التواصل مع الدول العربية من أجل رؤية موحدة تجاه القضايا الراهنة، مشيداً بمستوى التنظيم الذي حققته وزارة العدل السودانية من أجل إنجاح هذه الدورة.

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