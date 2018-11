المتوسط:

شكل مجلس الوزراء بالمؤقتة، لجنة لإعداد تصور بشأن جدول مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتراعي اللجنة التغييرات والظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تقديم تقريرها وتوصياتها خلال شهر من تاريخ استلام هذا القرار، وذلك للعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بحسب المادة رقم 2 من القرار رقم 755 للعام 2018.

