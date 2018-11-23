نائب رئيس البرلمان الأوروبي: لا يمكن إتخاذ قرار بشأن ليبيا دون مشاركة روسيا

قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، بأنه لا يمكن اتخاذ إي قرار جاد بشأن ليبيا دون مشاركة روسيا.

وفي تصريح أدلى به كاستالدو لوكالة “سبوتنيك”، شدد على وجوب النظر لروسيا ليس كجزء من المشكلة بل كجزء من حل المشكلات.

وبين قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي أثناء مشاركته في منتدى الحوارات المتوسطية الرابع بروما، إن روسيا أكدت خلال السنوات الأخيرة بشكل مقنع دورها كلاعب دولي أساسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الكبير، مضيفا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد ومبدئي حول ليبيا وسوريا، وبشكل عام حول كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والرفاه في هذه المنطقة البحر المتوسط، دون المشاركة المباشرة من جانب روسيا.

وأشار كاستالدو إلى أن استقرار الوضع في ليبيا يعد إحدى الأولويات الطبيعية في السياسة الخارجية لروما، مشيدا بمؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا في باليرمو.

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