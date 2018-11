المتوسط:

تواصلت صباح اليوم الخميس، للأسبوع السادس على التوالي، فعاليات الأسبوع الثقافي لطلبة المدارس بالتعليم الأساسي، الذي ينظمه ويشرف عليه مكتب الثقافة طرابلس، بمشاركة إدارة المراكز والبيوت الثقافية بالهيئة العامة للثقافة .

وتضمنت الفعاليات، لهذا اليوم زيارة مدرسة السيدة حفصة للتعليم الأساسي ، وذلك بإستهداف 105 طالب وطالبة ،رفقة المدرسات ، والأخصائيات الإجتماعيات بإدارة المدرسة .

