الجيش الليبي في المرتبة الـ 74 عالميا

احتلّ الجيش الليبي المرتبة 74 عالميا، وفق آخر تصنيف نشرته مؤسسة «غلوبال فاير باور»، المتخصّصة في الشؤون العسكرية. فيما احتلّ الجيش التونسي المرتبة 77 عالميا و11 إفريقيا.

في المقابل، احتلّ الجيش المصري مراتب متقّدمة في تصنيف أقوى الجيوش العربية عالميا وإفريقيا، حيث جاء في المرتبة 12 عالميا، وكذلك الشأن بالنسبة للجيش الجزائري الذي احتلّ المرتبة 23 عالميا.

أما المراتب الأولى لأقوى الجيوش على الصعيد العالمي فنجد الولايات المتحدة الأمريكية تليها روسيا، فالصين والهند، ثمّ فرنسا.

