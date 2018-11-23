تسمم مواطنين باجدابيا من “مايونيز” فاسد

أكد مدير عام مُستشفى اجدابيا، الدكتور عبد الفتاح الدليمي، في تصريح خاص لـ218 تعرض 46 مواطنا من سكان المدينة إلى حالات تسمم غذائي.

وأضاف الدليمي، أن كافة المُصابين نُقلوا إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف لتلقي العلاج اللازم ومن ثم عادوا إلى منازلهم، فيما بقي 8 منهم داخل المُستشفى لحاجتهم إلى العناية الطبية المُكثفة.

وأشار مدير المُستشفى إلى أن اللجنة الطبية قالت إن التسمم ناتج عن تناول مُنتج “مايونيز” غير صالح للاستهلاك.

وكان الحرس البلدي اجدابيا قد كشف عن ضبط لحوم أبقار مريضة بـ”الصفراء” غير صالحة للاستهلاك البشري، وقام بإتلافها خلال القيام بجولاته التفتيشية على المتاجر الغذائية والقصابين.

وتُكثف أفرع الحرس البلدي بمُختلف مُدن ومناطق البلاد دورياتها خلال الفترة الأخيرة في حملة وصفها كثيرون بـ”الشرسة” على الباعة المُخالفين للشروط الصحية.

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