تعليم الوفاق تتابع تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة مع منظمة اليونيسكو

زار وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالمنعم أبولائحه المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بمقرها بباريس.

وجاءت الزيارة التي أجريت الأربعاء الماضي، لمراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة معها منذ سنوات من طرف مؤسسات ليبية، وبحث سبل إعادة تفعيلها بآليات جديدة تتوافق واحتياجات وأولويات المرحلة.

من جهته، أبدى الآمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالوزارة الدكتور عبدالمنعم أبولائحه، خلال لقاء تقابلي جمعه بعدد من المسؤولين بالمنظمة، عدد من الملاحظات المتعلقة بآلية عمل المنظمة داخل الساحة الليبية، وفي مقدمتها كيفية إدارة المشاريع، وإعادة النظر في طريقة تنظيم ورش العمل خاصة فيما يتعلق بالخبراء المقترحين من المنظمة لتنفيذ ورش العمل، مشدداً في هذا الشأن على ضرورة عرض سيرهم الذاتية قبل التعاقد معهم.

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