أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، تشكيل لجنة لإعادة النظر في مرتبات العاملين بالدولة بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس الخميس مع نقابة العاملين في جامعة بنغازي، وبحضور كل من عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ، و21 عضوا من النقابة، حيث تخلل اللقاء، مناقشة مشاكل الموظفين من تدني المرتبات ومشاكل الجامعة بشكل خاص.

وحول إضراب النقابة، بين اتحاد الطلبة أنه أثر سلباً على سير العملية التعليمية بالجامعة، حيث وجه الوزير عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، بإعطاء اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء فرصة لأعداد جدول مرتبات وإحالتة لمجلس النواب.

هذا وأفضى اللقاء إلى موافقة 19 من أعضاء النقابة في الجامعة على تعليق الاعتصام حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل، مبينيين أنه في حالة عدم الاستجابة من المسؤولين سوف يشمل الإضراب القادم الموظفين والطلبة.

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