«عمل الوفاق»: أكثر من 54 ألف باحث عن عمل خلال 9 أشهر

كشفت بيانات لوزارة العمل والتدريب بحكومة الوفاق الوطني أن عدد الباحثين عن العمل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ حوالي 54.142 ألف باحث عن العمل، في 35 مكتبًا موزعة على مختلف أنحاء البلاد، بينهم 60% إناث و40% ذكور.

وقالت وزارة العمل في تقرير صادر عنها، إن عدد الباحثين عن العمل المستوفية بياناتهم بلغ 19.566 ألف شخص، و2821 لديهم رقم وطني خطأ، و153 حالة لديهم تكرار، بالإضافة إلى 2972 لديهم ازدواج وظيفي، وكذلك بيانات مكررة لـ28.630 ألف.

وأشارت إلى أن عدد الباحثين عن العمل المؤهلين بلغ 9410 أشخاص بنسبة 48%، و10.156 ألف غير مؤهلين بنسبة 52%، كما يشكل من لديهم شهادة ثانوية بنسبة 25%، ودبلوم متوسط 20% و11% دبلوم عالي.

