شركة الكهرباء: على المواطن ترشيد إستهلاك الطاقة لتفادى اللجوء إلى طرح الاحمال

ليبيا – طالبت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أمس الخميس المواطنين التقليل من معدلات إستهلاك الطاقة الكهربائية، مبينةً أن وضع الشبكة بدون استخدام المواطن لأدوات التسخين والتدفئة هي معدلات طبيعية ويتم تغذية الطلب على الطاقة بدون عجز أو اللجوء لطرح الأحمال.

الشركة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أنه مع دخول فصل الشتاء وإنخفاض درجات الحرارة يبدأ الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية عن طريق تشغيل الدفايات وسخانات الماء والاعتماد عليها بشكل أساسي ما يؤثر سلبا في تغذية الطلب على الطاقة خلال الذروة الشتوية .

ودعت الشركة المواطنين إلى التقليل من تشغيلك أدوات التدفئة واختيار الوقت المناسب لها حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء إلى تطبيق طرح الأحمال.

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