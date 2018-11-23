تعليم الوفاق تطلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المعلمين والباحثين عن العمل.

أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المعلمين والباحثين عن العمل.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، جاءت هذه الخطوة ضمن تحضيرها واستعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تقييم أداء المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية المزمع تنفيذها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019.

من جهتها، أعلنت مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “مسعودة الأسود” عن بدء تسجيل المعلمين العاملين بالمدارس العامة والخاصة، وكذلك أصحاب المؤهلات الراغبين في العمل كمعلمين بقطاع التعليم عبر هذا الموقع على الرابط moe.gov.ly/assessment.



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