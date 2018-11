عميد بلدية بني وليد يدعو إلى مكافحة الفساد والظواهر السلبية

المتوسط:

دعا عميد بلدية بني وليد سالم اعليوان، إلى إرساء دولة القانون ومكافحة الفساد والظواهر السلبية.

جاء ذلك في بيان موجه إلى كل من، مدير مديرية أمن بني وليد، ورئيس مكتب الأمن المركزي بني وليد، على خلفية عدم استباب الأمن داخل الحرم الجامعي، وتعرض الموظفين للتهديد المباشر من قبل بعض المخربين والخارجين عن القانون.

ودعا العميد وفقاً للبيان، إلى الضرب بيد من حديد إلى كل من تسول نفسه المساس بالأمن العام داخل الحرم الجامعي، حفاظاً على أرواح الموظفين والطلبة داخل المبنى.

