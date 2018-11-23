بعد تأكيدها بعدم علمها بزيارته.. وثيقة تثبت منح خارجية الوفاق تأشيرة دخول لـ”مبعوث مالطا الوهمي”

ليبيا – تلقت صحيفة المرصد وثيقة تؤكد تنسيق إدارة المراسم بوزارة خارجية الوفاق زيارة المواطن المالطي نيفيل جافا الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات وشخص آخر بعد نفي الوزارة صلتها وعلمها بزيارته في بيان رسمي .

الوثيقة المرسلة من إدارة المراسم إلى القنصلية الليبية في مالطا بتاريخ 7 نوفمبر 2018 طالبت القنصلية الليبية بمنح جافا وشخص آخر تأشيرة دخول إلى ليبيا بشكل عاجل وذلك بغرض القيام بمهمة رسمية لمدة شهر في سفارة مالطا بطرابلس.

وننشر هذه الوثيقة بعد نفي خارجية الوفاق في بيان لها اليوم الجمعة علمها باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوفاق المواطن المالطي نيفيل جافا الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات..

وانتقدت خارجية الوفاق الطريقة التي تم بها استقبال المبعوث الوهمي قائلةً:” العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي ، وذلك من خلال التنسيق مع إداراة المراسم و باقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ، وهو الأمر الذي لم يحصل” .

وأكدت الوزارة التي يشغرها محمد سيالة في ختام بيانها أن استقبال الاجانب دون علمها تصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني ، مشددةً على ضرورة الإلتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها .

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