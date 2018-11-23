مطار معيتيقة يستقبل مُهاجرين يستعدون للترحيل

أشرفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على ترحيل 94 مهاجرا غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة من مطار زوارة باتجاه مطار معيتيقة بطرابلس ليتم بعد ذلك نقلهم الى نجيريا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان للمنظمة قالت فيه إن أكثر من 15 ألف مهاجر غير قانوني تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام كانوا قادمين من الأراضي الليبية وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التعاون في ظل فشل مجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تفاهم لتمديد مهمة صوفيا البحرية قبالة السواحل الليبية ما شكل ضغوطاً أكبر للبحث عن حلول مشتركة لوقف تدفق المهاجرين.

يُشار إلى أن البيان الأخير للمنظمة الدولية للهجرة نوّه إلى أن ليبيا قد تحولت خلال الأعوام الماضية إلى أكبر الدول على مستوى العالم لعبور المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر سواحلها.

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