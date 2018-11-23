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على خلفية زيارة رسمية مزعومة.. خارجية الوفاق تدعو إلى الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، بضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها.

جاء ذلك تعليقًا على أزمة زيارة رسمية مزعومة ” لنيفيل جافا”، الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات ” وفقاً لتصريحات المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء المالطي.

وبحسب بيان صادرعن المكتب الإعلامي للخارجية، أجرى جافا سلسلة محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق الوطني .

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية، أن إستقبال بعض السفراء و المستشارين السياسيين والشخصيات الدولية حكومية و غير حكومية من قبل الوزراء و مسؤولي القطاعات الإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية ، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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