على خلفية زيارة رسمية مزعومة.. خارجية الوفاق تدعو إلى الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، بضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها.

جاء ذلك تعليقًا على أزمة زيارة رسمية مزعومة ” لنيفيل جافا”، الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات ” وفقاً لتصريحات المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء المالطي.

وبحسب بيان صادرعن المكتب الإعلامي للخارجية، أجرى جافا سلسلة محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق الوطني .

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية، أن إستقبال بعض السفراء و المستشارين السياسيين والشخصيات الدولية حكومية و غير حكومية من قبل الوزراء و مسؤولي القطاعات الإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية ، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا