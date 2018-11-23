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إيقاف ليبيَيَن في تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت دورية من الحرس الديواني بصفاقس، بضبط ليبيين اثنين وبحوزتهما 2400 قرص من المواد المخدرة، وخمس كبسولات تحتوي كل منها على 20 غراما من مخدر الكوكايين.

وقالت السلطات أنها ضبطت المواد مع المتهمين خلال قيادتهم سيارة تحمل لوحات ليبية، وأن المضبوطات تم إخفاؤها في مخبأ مهيأ لهذا الغرض داخل السيارة، مشيرة أنه وبعد التحقيق مع المشبه بهما، اعترفا بأنهما تحصلا على هذه المواد من صديق ليبي لهم مقيم بسوسة، وقد قامت السلطات التونسية بإيقافه وتحويل المتهمين إلى الفرقة الوطنية التونسية لمكافحة المخدرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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