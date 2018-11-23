بني وليد: متابعة آلية توزيع السيولة القادمة من طرابلس

بحثت لجنة توزيع ومتابعة السيولة بالمجلس البلدي بني وليد ، مع مدراء المصارف في المدينة، ملف السيولة القادمة من مدينة طرابلس وآلية توزيعها على المواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بني وليد، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث شدد المجتمعون على ضرورة صرف وتوزيع السيولة وفق البرنامج والألية السابقة عن طريق منسقي اللحمات والاقسام، إلى جانب توزيعها لكل مصرف على عدد الحسابات الواردة بكشوفات الصرف من منسقي الاقسام .

وأقر المجتمعون، باستمرار مصرف سوف الجين الأهلي في توزيع السيولة مع مراعاة من لم تودع مرتباتهم حتى هذا التاريخ ، فيما يتم تأجيل صرف السيولة إلى الاسبوع القادم ببقية المصارف، حتى يتم إيداع مرتبات شهر 9 بحسابات المواطنين ، إلى جانب تحديد القيم التي ستصرف للمستشفى والشركات العامة من طرف لجنة توزيع السيولة بالمجلس البلدي.

كما تمخض عن الاجتماع، الاجماع بالموافقة على التصديق على قوائم أسماء المواطنين من طرف لجنة توزيع السيولة بالمجلس، وإدراج هذه الكشوفات ببرنامج الإكسل لتوثيقها ووضعها مستقبلا في منظومة لتحسين أداء الصرف.

كما تتولى المصارف تزويد لجنة توزيع السيولة بالمجلس البلدي بقوائم الصرف التي تم تنفيذها، بعد الإنتهاء من عملية صرف السيولة لمراجعة ما تم صرفه بالقيم المالية المستلمة من كل مصرف .

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