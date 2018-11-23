لافروف: روسيا تدعم المساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي، والخطوات التي يتخذها وسطاء إقليميون ودوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد.

وبين لافروف في مقابلة مع وكالة “أجي” الإيطالية أمس الخميس، وقوف روسيا ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال، مبيناً أن بلاده لا تصطف مع أي من أطراف الصراع الليبي الداخلي، وتنطلق من حقيقة أن الليبيين يجب أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من الخطأ الحديث عن احتمال نقل تجربة بلاده السورية إلى ليبيا، نظراً لغياب أي مسوّغ شرعي يتيح لها ذلك، خلافا لسورية.

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