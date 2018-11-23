أمين الناتو: مؤتمر باليرمو مبادرة مهمة للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن “مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا كان مبادرة بالغة الأهمية، أهنئ إيطاليا عليها”، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأكد ستولتنبرغ في كلمته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما أمس الخميس، “أنهم بحاجة لمبادرات كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا، وذلك بفضل إيطاليا”، على حد قوله.

وأضاف ستولتنبرغ، أن “الناتو تعلم في أفغانستان أن الوقاية أفضل من وجوب التدخل، فعلينا مساعدة الدول على تحقيق الاستقرار في أراضيها، والتركيز على تدريب القوات المحلية وبناء القدرات”، حسب قوله.

وكانت إيطاليا قد احتضنت خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، وشدد المشاركين فيه على أهمية إنجاز الإطار الدستوري والعملية الانتخابية في غضون شهر ربيع 2019.

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