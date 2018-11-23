بالأسماء.. السراج يُشكل لجنة المصالحة الشاملة ويحدد اختصاصاتها

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قرارًا، اليوم الخميس، بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

وتأتي اللجنة في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد، والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، والمصالحة الوطنية الشاملة، والاستعداد لانتخابات.

وأشار بيان للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أنّ اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.

وأضاف أنّ قرار السراج «يأتي تأكيدًا لإيمانه بتوحيد الصف ولمّ الشمل، وتطلعه بأن تسود في المجتمع الليبي ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف وهو نواة لمشروع وطني شامل».

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من «عبد الهادي محمد ماطة، ومسعود عبيد المسماري، وفرج مفتاح العبدلي، ومصطفى عبدالحميد دلاف، وأمال محمود العبيدي، وأمحمد محمد العجيلي، وصالح محمد العبيدي، ومحمد محمد الصغير، ونجلاء الصديق دهان، ومحمد طاهر بشير، ومحمد عيسى المبشر، ومحمد مانكو نينو، وحسن أحمد على الألم، ومحمد مؤمن عمر، والمخزوم جمعة أبو دريهيبة، وعمر عبدالهادي عمر، وإيراهيم أبو بكر المقرحي، وعائشة محمد الزادمة، ومحمد العجيلي الحسناوي، وأيمن المبروك سيف النصر، وسالم موسى مادي، وأسامة امحمد القرقاب».

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بوضع آلية شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى «تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية»، كما «تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد».

وانتهى مؤتمر باليرمو حول ليبيا الأسبوع الماضي إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

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