خارجية الوفاق: استقبال شخصيات دون علم الوزارة انتهاك للأعراف ومساساً بسيادة الدولة

اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن استقبال السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية دون التنسيق والتشاور مع الوزارة، انتهاك للأعراف الدبلوماسية وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة وأمنها الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الليبية اليوم الجمعة، عقب استقبال المواطن المالطي نيفيل جافا، والذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي، وجرى استقباله الثلاثاء الماضي، وأجرى محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق.

وقالت الوزارة، إن “استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية (حكومية وغير حكومية) من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة وأمنها الوطني”.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها، وفق ما ذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار البيان، إلى أن العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل خلال زيارة المواطن المالطي.

وقد أوضح المكتب الإعلامي أن المواطن المالطي نيفيل جافا، قد طلب التأشيرة لزيارة مقر السفارة المالطية في طرابلس، ومُنحت له التأشيرة على هذا الأساس ولم يأتي كمبعوث شخصي، وأن وزارة الخارجية لم تكن طرفا في تحديد أي مواعيد رسمية معلنة مع المسؤولين أو الوزراء،

يشار إلى أن المواطن المالطي نيفيل جافا الذي زار طرابلس الثلاثاء الماضي بصفة مبعوث شخصي من رئيس الوزراء المالطي، هو موظف في رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المالطية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية.

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