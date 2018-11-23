حلف الناتو: تعلمنا من ليبيا وأفغانستان أن الحفاظ على إستقرار الدول أهم من التدخل بها

ليبيا – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ أمس الخميس أن مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا كان مبادرة بالغة الأهمية ، وهنأ إيطاليا عليه.

ستولتنبرغ قال في كلمته خلال الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما ونقلتها وكالة “آكي” الإيطالية :”نحن بحاجة لمبادرات كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا مرة أخرى بفضل إيطاليا”.

وذكر ستولتنبرغ أن الناتو تعلم في أفغانستان أن الوقاية أفضل من وجوب التدخل ، لافتاً إلى أنه يجب مساعدة الدول على تحقيق الإستقرار في أراضيها والتركيز على تدريب القوات المحلية وبناء القدرات.

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