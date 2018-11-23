ميلانيزي: عملنا من خلال مؤتمر باليرمو على نشر الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط

ليبيا – رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أمس الخميس أن مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا الذي انعقد يومي 12 و13 من الشهر الجاري يمثل شاهدة على طريق السلام في ليبيا.

ميلانيزي قال في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي انطلق في روما إن من الأساسي العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط وهو ماحاولت إيطاليا القيام به مع مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا ،على حد قوله.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن مؤتمر باليرمو هام جداً كونه لم يدعِ أنه سيحل جميع المشاكل لكنه وضع شاهدة على طريق السلام والاستقرار في ليبيا.

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