الشحومي: بعد رفع أسعار تذاكر الطيران تغيير هيكل الأسعار سيكون مؤلم بالنسبة للمواطن

ليبيا – عدّ المحلل الإقتصادي سليمان الشحومي إرتفاع أسعار تذاكر السفر على شركات الطيران الليبية والأفريقية أمراُ متوقعاً، مشيراً إلى ذلك سيفتح الباب أمام تغيرات في هيكل الأسعار لعدد من السلع والخدمات التي كانت تعتبر ثابته لفترة طويلة.

الشحومي أرجع وفقاً لما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أسباب إرتفاع أسعار تذاكر السفر إلى تعديل أسعار الصرف والتحول للتعامل بالسعر التجاري الجديد.

وأضاف المحلل الإقنصادي أن هذا يأتي في اطار تزايد الحديث عن شكل وطريقة تحويل دعم الوقود الى دعم مباشر للمواطن والذي سيعني تحرير أسعار العديد من السلع والخدمات المرتبطة بالوقود وعلى رأسها الكهرباء، متوقعاً أن يكون هناك تحولاً بالزيادة في أسعار النقل الجوي وغيرها مرة أخرى وبشكل أكبر .

وطالب الشحومي حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي بإعداد سيناريوهات لمعالجة الدعم على الوقود و أدوات وآليات ضبط الأسعار والمنافسة بالإضافة إلى تحسين مقدرة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على مواجهة التغيرات التي قد تكون مؤلمة بفترة التحول.

المحلل الإقتصادي دعا الفريق الحكومي والبنك المركزي إلى المسارعة في تبني جملة من الإجراءات المصاحبة والمراقبة عن كثب تأثيرات التغيرات إلى جانب التركيز على تحسين العدالة الإقتصادية والإجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية