الحكومة المؤقتة تشكل لجنة لإعداد تصور بشأن جدول مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة

ليبيا – قرر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة أمس الخميس تشكيل لجنة تتولى إعداد تصور بشأن جدول مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مجلس الوزراء دعا في قراره الذي يحمل الرقم “755” لعام 2018 والذي تلقت المرصد نسخة منه اللجنة المشكلة بمراعاة التغييرات والظروف الإقتصادية الحالية بما يضمن الحياة الكريمة والعادلة للمواطن.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وبعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات،وزير الداخلية،وزير التعليم،وزير العمل الشؤون الإجتماعية،وزير العدل، وكيل عام وزارة الصحة،وكيل عام وزارة الحكم المحلي”.

فيما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ إستلام القرار للعرض خلال إجتماع مجلس الوزراء و إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

وأجاز القرار قي مادته الثالثة للجنة الإستعانة بأصحاب الخبرة والتخصص في مجال عملها.

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