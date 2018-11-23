خارجية الوفاق: حادثة “المحتال المالطي” مسّت سيادة الدولة

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، أنه لا علم لها بشأن المواطن المالطي “نيفيل غافا”، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي، والتقى مع عدد من المسؤولين وقدمته جهات رسمية ليبية على أنه مستشار رئيس الوزراء المالطي، قبل أن ينفي ذلك.

ونفى غافا أن تكون زيارته إلى ليبيا رسمية، مُشيراً وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز أوف مالطا” times of malta، إلى أنه كان في زيارة اعتيادية إلى ليبيا.

وشددت الوزارة على أن استقبال المبعوثين الأجانب دون تنسيق من الجهات المُختصة مثلما حدث مع المواطن الملطي يُعتبر انتهاكا صارخا للدولة ومساسا بسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، وذلك من خلال التنسيق مع إداراة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل”.

وبحسب الوزارة، فقد نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي إرسال الوزير لنيفيل كمبعوث شخصي إلى ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق ووزارة الداخلية والمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، كلها جهات رسمية نشرت اللقاءات التي أجراها “نيفيل غافا” مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني بصفته مبعوثاً من رئيس الوزراء المالطي.

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