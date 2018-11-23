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خارجية الوفاق: حادثة “المحتال المالطي” مسّت سيادة الدولة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، أنه لا علم لها بشأن المواطن المالطي “نيفيل غافا”، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي، والتقى مع عدد من المسؤولين وقدمته جهات رسمية ليبية على أنه مستشار رئيس الوزراء المالطي، قبل أن ينفي ذلك.

ونفى غافا أن تكون زيارته إلى ليبيا رسمية، مُشيراً وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز أوف مالطا” times of malta، إلى أنه كان في زيارة اعتيادية إلى ليبيا.

وشددت الوزارة على أن استقبال المبعوثين الأجانب دون تنسيق من الجهات المُختصة مثلما حدث مع المواطن الملطي يُعتبر انتهاكا صارخا للدولة ومساسا بسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، وذلك من خلال التنسيق مع إداراة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل”.

وبحسب الوزارة، فقد نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي إرسال الوزير لنيفيل كمبعوث شخصي إلى ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق ووزارة الداخلية والمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، كلها جهات رسمية نشرت اللقاءات التي أجراها “نيفيل غافا” مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني بصفته مبعوثاً من رئيس الوزراء المالطي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لاحولا ولا قوة إلا بالله….!!
    أنا كلما أقرأ الخبر وملحقاته أحس بالضغط والسكر يرتفع، فما بال ( بالوزير والقروب ) أعتقد مات فيهم الإحساس نهائيا وقد تسارعوا
    فى إستقبال ( المحتال ) وامطروه بالبوس والصور واثبتوا أن الكرم كرم ( حاتمى ) وفرشو أ له البساط الاحمدى بل أتو بمن يلقى أمامه
    الأغنية الشعبية الشهيرة:-
    هاهو جاء هاهو جانا
    هاهو شرين عالشريانه
    هاهو جاء سمح الطله
    هاهو جاء يامشا الله
    هاهو جاء رأس القرعة
    هاهو جاء لابس فرعه و
    وقد انسجم مرددا
    إيه ياحكومة يامسخره
    ***
    اخللى خشومكم فى الخرا
    ***
    والأحظان بالدليل متصوره

    مع الإعتذار للاغنيه الشعبيه
    معليهش حكمت عندى

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