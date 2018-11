المتوسط:

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بيانا لتوضيح ملابسات فضحية استقبال قيادات حكومة الوفاق مواطن مالطي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي .

وقالت الوزارة ، اليوم الجمعة، ” أن المواطن المالطي ” نيفيل جافا ” ، و الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي ” جوزيف موسكات ” هو طلب التأشيرة لزيارة مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس منحت التأشيرة على هذا الأساس”.

وأضافت الوزارة،” أن المواطن لم يأت للسفارة بصفة مبعوث شخصي و بالتالي لم تكن وزارة الخارجية الليبية طرفا في تحديد أي مواعيد رسمية معلنة مع المسئولين أو الوزراء ، و المواطن المالطي هو موظف في رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا “.

The post “خارجية الوفاق ” تتبرأ من فضيحة ” المبعوث المالطي المزيف “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية