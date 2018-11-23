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“خارجية الوفاق ” تتبرأ من فضيحة ” المبعوث المالطي المزيف “

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بيانا لتوضيح ملابسات فضحية استقبال قيادات حكومة الوفاق مواطن مالطي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي .

وقالت الوزارة ، اليوم الجمعة، ”  أن المواطن المالطي ” نيفيل جافا ” ، و الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي ” جوزيف موسكات ” هو طلب التأشيرة لزيارة مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس منحت التأشيرة على هذا الأساس”.

وأضافت الوزارة،” أن المواطن  لم يأت للسفارة بصفة مبعوث شخصي و بالتالي لم تكن وزارة الخارجية الليبية طرفا في تحديد أي مواعيد رسمية معلنة مع المسئولين أو الوزراء ، و المواطن المالطي هو موظف في رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا “.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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