الرئاسي الليبي يسمي اللجنة التحضيرية لإعداد مؤتمر المصالحة الوطنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية من أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن تسمية هذه اللجنة تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب والمصالحة الوطنية الشاملة والاستعداد لانتخابات.

ونوه المكتب، إلى أنّ قرار السراج يأتي تأكيدًا لإيمانه بتوحيد الصف ولمّ الشمل، وتطلعه بأن تسود في المجتمع الليبي ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف وهو نواة لمشروع وطني شامل، على حد قوله.

وأوضح القرار، أنّ اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة، ووضع آلية عمل شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بتقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية، وتحديد قواعد عملها الداخلية.

وأشار القرار، إلى أن تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد وتنتهي بانتهاء أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عبد الهادي محمد ماطة، ومسعود عبيد المسماري، وفرج مفتاح العبدلي، ومصطفى عبدالحميد دلاف، وأمال محمود العبيدي، وأمحمد محمد العجيلي، وصالح محمد العبيدي، ومحمد محمد الصغير، ونجلاء الصديق دهان، ومحمد طاهر بشير، ومحمد عيسى المبشر.

إضافة إلى محمد مانكو نينو، وحسن أحمد على الألم، ومحمد مؤمن عمر، والمخزوم جمعة أبو دريهيبة، وعمر عبدالهادي عمر، وإيراهيم أبو بكر المقرحي، وعائشة محمد الزادمة، ومحمد العجيلي الحسناوي، وأيمن المبروك سيف النصر، وسالم موسى مادي، وأسامة امحمد القرقاب.

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