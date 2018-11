المتوسط:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ أمس الخميس ، أن الناتو تعلم في أفغانستان وليبيا أن الوقاية أفضل من وجوب التدخل .

وأكمل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، يجب مساعدة الدول على تحقيق الاستقرار في أراضيها والتركيز على تدريب القوات المحلية وبناء القدرات.

وأوضح ، “نحن بحاجة لمبادرات كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا مرة أخرى بفضل إيطاليا”.

