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“مواصلات الوفاق ” : ارتفاع أسعار رحلات الطيران بنسبة 183% بسبب البرنامج الاقتصادي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات، ” أن زيادة في أسعار الرحلات التي أعلنت عنها شركات الطيران بنسبة 183 % إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التي فرضها برنامج الاقتصادي”.

وأكمل وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ، خلال تصريحات صحفية، ” أن أن الأسعار الجديدة ستشمل كل الشركات بما فيها الشركات الخاصة”.

وأضاف،  أن شركة البريقة تبيع الوقود لشركات الطيران بالسعر غير المدعوم في الرحلات الخارجية، وأن التشغيل 60 % منه هو بالعملة الصعبة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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