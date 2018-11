المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات، ” أن زيادة في أسعار الرحلات التي أعلنت عنها شركات الطيران بنسبة 183 % إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التي فرضها برنامج الاقتصادي”.

وأكمل وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ، خلال تصريحات صحفية، ” أن أن الأسعار الجديدة ستشمل كل الشركات بما فيها الشركات الخاصة”.

وأضاف، أن شركة البريقة تبيع الوقود لشركات الطيران بالسعر غير المدعوم في الرحلات الخارجية، وأن التشغيل 60 % منه هو بالعملة الصعبة”.

The post “مواصلات الوفاق ” : ارتفاع أسعار رحلات الطيران بنسبة 183% بسبب البرنامج الاقتصادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية