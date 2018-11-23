“التعليم” تُطلق موقعاً للباحثين عن العمل والمُعلمين 

كشفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن موقعها الإلكتروني المُخصص للمواطنين الباحثين عن عمل وتسجيل المُعلمين عبر الرابط التالي moe.gov.ly/assessment.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة للتمهيد إلى ثاني مراحل البرنامج التدريبي للمُعلمين القائم على تحديد احتياجاتهم وبناء خطط تطوير التعليم المُستقبلية على أساسها.

وفي ذات السياق، قالت مديرة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، مسعودة الأسود، أن المُعلمين والمُواطنين الراغبين في الالتحاق للعمل بالسلك التعليمي المُشاركين عبر التطبيق ستكون لهم أولوية الانخراط في الدورات التدريبية المزمع تنفيذها طبقا لمتطلبات برنامج الوزارة الجديد.

وطالبت الأسود كافة المُعلمين بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بحصر أسمائهم، مُشيرة إلى أن هذه الخطوة يجب أن تشمل حتى المُعلمين الذين لم يُشاركوا في المرحلة الأولى من برنامج تحديد الاحتياجات.

يُشار إلى أن وزارة التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 20182019.

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