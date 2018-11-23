برنامج جديد لتحسين الأوضاع المعيشية في ليبيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومُنظمة اليونيسف على توحيد جهودهما وبدء العمل على برنامج ” الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في ليبيا.

وأشار بيان للمنظمتين تحصلت 218 على نسخة منه أن البرنامج الذي تبلغ تكلفته 50 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي سيدعم 24 بلدية في جميع أنحاء البلاد لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية.

وسيعمل البرنامج أيضاً على المستوى الوطني للاستفادة من عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين.

وأضاف البيان أن 670,500 شخص في ليبيا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وقد أثرت الأزمة في ليبيا على 267,00 طالب و488 مدرسة، دُمر منها 4 مدارس ولا يحصل الأطفال المهاجرون على التعليم.

ويهدف برنامج “الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” الذي صاغته المفوضية الأوروبية وإيطاليا في ليبيا إلى تحسين الخدمات الأساسية لسكان تلك البلديات.

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