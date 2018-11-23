خارجية الوفاق تستنكر انتحال “نيفيل جافا” لصفة مبعوث رئيس وزراء مالطا

طرابلس-العنوان

استنكرت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية “حكومية أو غير حكومية” من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات دون التنسيق والتشاور معها.

وردا على واقعة استقبال المواطن المالطي “نيفيل جافا” الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات ” وفقاً لتصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي، الذي أجرى محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة الوفاق اعتبرت الوزارة عبر بيان لها اليوم الجمعة أنه انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة وأمنها الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية “أن العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل”.

وأضاف “إن استقبال الشخصيات الدولية حكومية أو غير حكومية من قبل الوزراء ومسؤولي القطاعات دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية يعتبر انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية”.

وشددت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول كون أن هذه التصرفات تشكل مساسا بسيادة الدولة وأمنها الوطني.

وكان قد ألتقى المواطن المالطي المنتحل لصفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير داخلية الوفاق فتحي باش آغا، ووزير الصحة بالوفاق عمر الطاهر.



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