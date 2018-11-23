جمعية أيادي الخير تقدم مساعدات للنازحين ببني وليد

وزّعت جمعية أيادي الخير للإغاثة والأعمال الخيرية أمس الخميس سلات غذائية على 750 عائلة من نازحي تاورغاء والطوارق والأرامل والمطلقات بمدينة بني وليد، وذلك بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بني وليد وكما رصدت كاميرا قناة ليبيا.

واشتملت السلة الغذائية المُقدمة من برنامج الغذاء العالمي على عدد من السلع التموينية والمواد الغذائية.

من الجدير بالذكر أنّ هذه المُساعدات تُنفذ بالتنسيق بين برنامج الغذاء العالمي وجمعية أيادي الخير وضمن خطة عامة لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في عدد من المدن بالبلاد.

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