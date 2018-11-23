إعادة الإعمار في درنة المشاريع القائمة والمتوقفة

أفادت مصادر خاصة لـ218 بأنه لم يتم حتى الآن وضع ميزانية ولو تقديرية لعمليّةِ إعادة الإعمار في درنة، واقتصر الأمر على وعود سابقة أُعطيت لبعض الوزارات والأجهزة المعنية بالبدء في إعادة إعمار أو صيانة عددٍ من المقار، كل حسب اختصاصه.

مثلاً: أقرّ مجلس الوزراء لوزارة الداخلية التعاقد لتنفيذ 22 مشروعا، من أجل إعادة البنية التحتية للوزارة في درنة، وتشمل صيانة وإنشاء كافة المراكز والأقسام ومديرية الأمن المتضررة.

وأيضا منحَ مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والعاجلة لبعض المقرات الإدارية في مدينة درنة، بكلفة إجمالية تقدّر بـ14,248,035 دينار

كما منح مجلس الوزراء الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية لإجراء عمليات الصيانة العاجلة والطارئة لبعض المراكز الصحية في درنة، وبكلفة تبلغ 3,661,040 دينار.

أما أبرز المشاريع المتوقّفة والذي يعدّ المشروع الوحيد ذا الأهمية القصوى هو مشروع مزرعة الرياح بمنطقة الفتايح لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 60 ميغاوات، وبطاقة سنوية تقدّر بـ 215 غيغاوات، تكفي لتزويد 25,000 منزل بالطاقة الكهربائية، ويوفر تقريبا 30 مليون دينار سنويا من الوقود، ناهيك عن فرص العمل التي سيخلقها المشروع عند دخوله للعمل والإنتاج.

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