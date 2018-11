المتوسط:

كشفت مصادر عن هجوم إرهابي تعرض له مركز شرطة تازربو اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، ” أنه من المرجح أن يكون عناصر داعش هم من نفذوا الهجوم، و أن العناصر المهاجمة قامت بأسر عدد من المواطنين مستخدمة إياهم كدروع بشرية”.

وأكملت المصادر، ” أن نتائج ضحايا الهجوم والاشتباكات الدائرة حاليا مجهولة”.

