الأمم المتحدة تدعم بلديات ليبيا بـ 50 مليون يورو

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، الجمعة، 50 مليون يورو دعما لـ 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا؛ لتعزيز وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج دعم البلديات يعمل على توفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية إلى المواطن في عدد من البلديات، بالإضافة إلى العمل على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين.

وأوضح الموقع أن عدد 67 و500 ألف مواطن في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأثر المستوى التعليمي لـ 267 ألف طالب بعد تضرر 489 مدرسة بينها 40 مدرسة دمرت.

يُشار إلى ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قرر في مطلع العام الجاري دعم المشروعات الصغرى في عدد من البلديات عبر منظمات محلية ودولية.

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