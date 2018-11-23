فابيو كاستالدو: القرار في ليبيا يستلزم مشاركة روسيا

قال نائب رئيس البرلمان فابيو كاستالدو، إنّه لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد بشأن ليبيا، ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام دون مشاركة مباشرة من روسيا.

كاستالدو ذكر في تصريحات صحفية أن روسيا أكدت خلال السنوات الأخيرة بشكل مقنع دورها كلاعب دولي أساسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، مضيفا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد ومبدئي حول ليبيا وحول كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والرفاه في هذه المنطقة دون المشاركة المباشرة من جانب روسيا.

وشدد السياسي الأوربي على أنه يجب النظر لروسيا ليس كجزء من المشكلة بل كجزء من حل المشكلات مشيراً إلى أن استقرار الوضع في ليبيا يعد إحدى الأولويات الطبيعية في السياسة الخارجية لروما.

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