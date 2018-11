المتوسط:

أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، انه قد مر عام على البدء في تنفيذ عمليات نقل اللاجئين وطالبي اللجوء الاكثر ضعفا من مراكز الإيواء بليبيا

وأضافت المفوضية ، انه تم نقل ما يقرب من ٢٥٠٠ شخص محتجز في ليبيا إلى النيجر وإيطاليا ورومانيا.

The post ” مفوضية اللاجئين” : نقلنا ٢٥٠٠ محتجز في ليبيا إلى النيجر و إيطاليا و رومانيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية